В Ангарске мужчина пострадал при взрыве в жилом доме

В городе Ангарске Иркутской области произошел второй взрыв за последние несколько дней. В результате пострадал один человек.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, ЧП произошло в 7 микрорайоне в доме на пятом этаже. «Предварительно установлено, что возгорание стало следствием разгерметизации баллона с монтажной пеной, который использовал собственник жилья при проведении ремонтных работ. Мужчина получил травмы», – говорится в сообщении.

На месте работают 13 специалистов ведомства и четыре единицы техники.

Это уже второе происшествие в городе за последние три дня. 15 сентября в пятиэтажном жилом доме взорвался газ. В результате один человек погиб, еще трое пострадали, двое из них госпитализированы.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube