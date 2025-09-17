ВСУ ударили по машине скорой помощи в Херсонской области

Украинские войска обстреляли следовавший по вызову автомобиль скорой помощи в Алешках Херсонской области. В результате атаки пострадали врач и водитель. Об этом сообщает радио «Таврия» со ссылкой на экстренные службы.

Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями рук и ног. У них также диагностировали контузию, уточнил губернатор региона Владимир Сальдо.

Ранее сообщалось, что в Алешках украинский дрон ударил по двигавшемуся автомобилю – погибли двое пенсионеров.

