ВСУ ударили по машине скорой помощи в Херсонской области

Украинские войска обстреляли следовавший по вызову автомобиль скорой помощи в Алешках Херсонской области. В результате атаки пострадали врач и водитель. Об этом сообщает радио «Таврия» со ссылкой на экстренные службы.
Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями рук и ног. У них также диагностировали контузию, уточнил губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее сообщалось, что в Алешках украинский дрон ударил по двигавшемуся автомобилю – погибли двое пенсионеров.
Геническ, Наталья Петрова
