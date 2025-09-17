российское информационное агентство 18+

Среда, 17 сентября 2025, 16:38 мск

В шахте в Коми произошел прорыв воды – ведутся поиски проходчика

В шахте «Комсомольская» в Воркуте (Республика Коми) произошел прорыв воды, сообщила компания «Воркутауголь». Спасатели ищут пропавшего горняка. Следственный комитет начал проверку в связи с инцидентом.

Прорыв грунтовых вод произошел при выполнении технических работ. В этот момент на месте происшествия находились пять горняков. Четверо из них поднялись на поверхность, пятого проходчика в настоящее время ищут.

«17 сентября в 09:45 мск горному диспетчеру шахты поступила информация о том, что при выполнении работ по зачистке бункера просыпи в зумпфовой части скипового ствола произошел прорыв воды. В этот момент на месте происшествия находились пятеро работников, четверо из которых поднялись на поверхность. На данный момент идут поиски проходчика участка подготовительных работ №2 Сергея Ясиненко 1982 года рождения»– сказано в сообщении компании.

На место ЧП выехали подразделения Воргашорского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада, сообщил региональный главк МЧС. «Рабочая смена шахты выведена на поверхность. В настоящий момент проводятся поиски одного горнорабочего», – отметили в ведомстве.

Следователи выясняют обстоятельства инцидента в шахте, сообщает СУ СК РФ по региону. Организована процессуальная проверка.

Воркута, Наталья Петрова

