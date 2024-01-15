Горняк погиб при аварии на шахте в Воркуте

В Воркуте произошла авария на шахте «Заполярная». По данным спасателей, один человек погиб, один пострадал, еще один пропал без вести.

В результате прорыва грунтовых вод произошло частичное затопление. В тот момент в шахте находились 60 человек, на аварийном участке работало три горняка, сообщили в МЧС по Республике Коми.

На место ЧП выехали подразделения Воркутинского взвода военизированной горноспасательной части и медицинская бригада.

Прибывшие на место спасатели проводят операцию по поиску одного человека. «Пострадавший с ушибами и переломом доставлен в больницу. Третий рабочий погиб», – говорится в сообщении.

Воркута, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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