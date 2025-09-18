За ночь ПВО уничтожила 43 украинских дрона над Россией

Силы противоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника самолетного типа в пяти регионах России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, 23 дрона сбили над Ростовской областью, 11 – над Волгоградской областью, пять – над Курской областью. Еще три БПЛА нейтрализовали над Крымом и один – над Белгородской областью.

В Ростовской области беспилотники были ликвидированы в Новошахтинске, Белой Калитве и еще шести районах региона, пострадавших нет, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, в Красносулинском районе загорелась сухая трава в поле. Возгорание потушили на площади 800 «квадратов».

В Белгородской области вражеский дрон ударил по автомобилю в городе Шебекино. В результате атаки погиб мужчина. Его брат госпитализирован в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Машина уничтожена огнем.

В Волгограде обломки БПЛА повредили кровлю в двух частных домах в Красноармейском районе. В домах также выбиты окна. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Москва, Наталья Петрова

