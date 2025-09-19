Зажигалка, свисток, яркая одежда – что нужно взять с собой в лес

Грибной сезон в разгаре: чтобы не потеряться в лесу и суметь вернуться, стоит следовать главным правилам при сборах, в том числе брать с собой компас, спички и зажигалку, рассказали РИА «Новости» эксперты поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Чтобы вас точно не пришлось долго искать в лесу, важно максимально серьезно отнестись к сборам – даже если вы отлично знаете именно эти места и никогда там не терялись... Захватите компас. Научиться пользоваться им можно буквально за пять минут. Если что-то пойдет не так, он поможет вам выйти из леса. Возьмите с собой спички и зажигалку, чтобы суметь развести костер в экстренной ситуации», – рассказали в компаниях.

Также рекомендуется взять свисток, который поможет привлечь внимание спасателей и отпугнуть диких животных. Лучше надеть яркую одежду или сигнальный жилет, а также взять с собой что-то, что поможет не промокнуть и сохранить тепло, например дождевик или термоодеяло. Обуть лучше трекинговые или другие ботинки, которые защищают голеностоп, а в крайнем случае – резиновые сапоги на толстой подошве.

Эксперты рекомендуют положить в рюкзак или сумку воду и перекус, который не испортится. Обязательно стоит сообщить близким о своих планах пойти в лес и рассказать о сроках возвращения. Также не рекомендуется отпускать в лес ребенка с пожилым родственником.

«Возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон. Переведите его в режим экономии энергии и постарайтесь по пути не расходовать заряд батареи на разговоры, которые можно отложить, и прослушивание музыки. И обязательно возьмите с собой пауэрбанк с проводом. Если специалистам случится искать вас в лесу или пытаться вывести из него, каждый процент заряда будет важен», – прокомментировали специалисты, напомнив о номере 112 для экстренных звонков.

Кроме того, если имеется хроническое заболевание, которое требует регулярного приема лекарств, нужно взять их с собой, даже если планируется вернуться домой до времени очередного приема.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube