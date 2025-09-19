В Воронежской области подросток пришел в школу с ножами и молотком

В Воронежской области задержали подростка, который пришел в школу с ножами и молотком. Его отправят на психиатрическую экспертизу.

Юноша проник в помещение столовой, которая находится в отдельном здании, как раз в этот момент, ученики выходили на обед. Обошлось без пострадавших – охранник, водитель автобуса и учитель физкультуры обезоружили подростка и вызвали правоохранителей.

«Следственными органами СК России по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который 17 сентября 2025 года планировал совершить преступление в школе Острогожского района. Он задержан и будет направлен на психиатрическую экспертизу», – сообщили в следственных органах.

Также глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Воронежской области Михаилу Селюкову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

