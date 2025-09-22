Средства ПВО за ночь сбили 114 вражеских дронов

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 114 украинских дронов над территорией 10 регионов России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

По 25 БПЛА сбили над территориями Ростовской области и Краснодарского края, 19 – над Белгородской областью, 13 – над Астраханской, 10 – над Крымом, семь – над Брянской областью, пять – над акваторией Азовского моря, по три – над территориями Ярославской и Волгоградской областей, два – над акваторией Черного моря, по одному – над Курской и Воронежской областями.

В Крыму в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос». Также повреждено здание школы в поселке.

«По уточненным данным, на текущий момент в результате атаки БПЛА в районе пгт Форос три человека погибли, шестнадцать получили ранения» – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Кроме того, из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы в районе города Ялты.

Как сообщают губернаторы других подвергшихся атаке регионов, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

