От взрыва дрона у администрации Белгорода пострадали два человека

Два человека ранены из-за детонации украинского беспилотника около здания администрации Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания городской администрации. Ранены два человека», – сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Женщину с осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица доставляют в городскую больницу №2 Белгорода, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте», – добавил Гладков.

Белгород, Зоя Осколкова

