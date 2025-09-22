российское информационное агентство 18+

Понедельник, 22 сентября 2025, 12:26 мск

От взрыва дрона у администрации Белгорода пострадали два человека

Два человека ранены из-за детонации украинского беспилотника около здания администрации Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде беспилотник ВСУ сдетонировал возле здания городской администрации. Ранены два человека», – сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Женщину с осколочным ранением голени и мужчину с поверхностной раной лица доставляют в городскую больницу №2 Белгорода, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте», – добавил Гладков.

Белгород, Зоя Осколкова

