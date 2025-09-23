Средства ПВО за ночь перехватили 69 вражеских дронов

Минувшей ночью система противовоздушной обороны сбила 69 украинских БПЛА над территорией десяти регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«С полуночи до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с начала суток над столицей сбили 17 дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Аэропорты Москвы ночью приостанавливали работу. Кроме того, ограничения вводились в воздушных гаванях Геленджика, Казани, Саратова, Самары и Нижнекамска.

В подмосковном Реутове в результате падения обломков беспилотников было повреждено четыре автомобиля. Об этом сообщил глава города Филипп Науменко. По его словам, других повреждений и пострадавших нет. Угроза для горожан отсутствует.

Москва, Зоя Осколкова

