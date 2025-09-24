За ночь средства ПВО сбили 70 дронов, есть пострадавшие

Ночью средства ПВО сбили 70 дронов над территорией пяти регионов России. В результате атаки пострадали три человека, несколько поселков остались без энергоснабжения, падающие обломки спровоцировали пожары.

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря», – сообщили в Минобороны РФ.

В Белгородской области получил ранения мужчина. «Пострадавшего с баротравмой, множественными осколочными ранениями спины и руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. В многоквартирном доме поврежден фасад», – написал губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме того, от удара еще одного беспилотника посечено административное здание. Информация о последствиях уточняется.

В Ростовской области в станице Базковской Шолоховского района загорелся частный дом. Пламя удалось оперативно потушить. «С осколочными ранениями в Вешенскую центральную районную больницу доставлены два человека. Медики оказывают им необходимую помощь», – сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

В Таганроге были повреждены окна в нескольких многоквартирных домах. В ряде зданий, а также во дворе частной организации обнаружены фрагменты БПЛА. Эти места оцеплены, на месте работают сотрудники правопорядка.



В Курской области в результате ударов противника по объектам энергетики без электроснабжения осталась часть потребителей Льговского, Рыльского, Глушковского, Кореневского и Конышевского районов.

«Рыльский, Глушковский и Кореневский районы переключены на резервные источники питания. В Льговском и Конышевском районах бригады начнут восстановительные работы, как только позволит оперативная обстановка», – сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА в ряде районов зафиксированы возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами. «В Руднянском районе нарушено электроснабжение села Подкуйково, на линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительной информации, повреждений жилых строений и пострадавших нет, – отметил глава области Андрей Бочаров.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube