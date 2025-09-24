Дроны ВСУ снова ударили по нефтезаводу в Салавате – возник пожар

Украинские беспилотники вновь атаковали нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. После налета дронов на НПЗ начался пожар. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

«Выясняем степень повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, после атаки двух украинских беспилотников 18 сентября на нефтезаводе в Салавате также вспыхнул пожар. Хабиров сообщал, что сработала защита, охрана предприятия открывала огонь по БПЛА. Тогда обошлось без пострадавших.

ООО «Газпром нефтехим Салават» осуществляет полный цикл переработки углеводородов и производит более 150 наименований продукции, в том числе автомобильные бензины, дизтопливо, мазут, различные полиэтилены, удобрения и другую нефтехимическую продукцию.

