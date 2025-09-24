ВСУ перешли к ежедневным обстрелам Запорожской АЭС

ВСУ возобновили ежедневные обстрелы района Запорожской атомной электростанции и города-спутника Энергодара. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Обстрелы ВСУ в районе расположения ЗАЭС и города Энергодара осуществляются в ежедневном режиме», – цитирует ее слова РИА «Новости».

Яшина при этом добавила, что текущая ситуация на Запорожской АЭС, которая связана с переходом на работу резервных дизель-генераторов, не выходит за рамки проектных предположений. «Пределы и условия безопасной эксплуатации не нарушены», – подчеркнула она.

Накануне стало известно об отключении ЗАЭС от последней питавшей станцию внешней линии энергоснабжения – высоковольтной линии электропередачи 750 кВ «Днепровская» – в результате ударов вооруженных сил Украины. По словам Яшиной, линия внешнего энергоснабжения ЗАЭС еще не восстановлена. Украинские войска непрерывно обстреливают район поврежденной высоковольтной, поэтому сроки ее восстановления неизвестны, добавила она, передает ТАСС.

Яшина подчеркнула, что энергоснабжение атомной станции по-прежнему обеспечивается резервными дизель-генераторами, которые работают в штатном режиме. По ее словам, сейчас запасов топлива для резервного питания на ЗАЭС достаточно.

Энергодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube