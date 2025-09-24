российское информационное агентство 18+

Дроны ВСУ ударили по центру Новороссийска – есть погибшие и раненые

ВСУ атаковали беспилотниками центр Новороссийска. В результате ударов БПЛА погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Удар был нанесен по району гостиницы «Новороссийск». Повреждения получили здание гостиницы и пять жилых домов, в том числе многоквартирные, уточнил Кондратьев. По его словам, отражение атаки продолжается.

Все службы переведены в режим повышенной готовности, добавил губернатор. Он попросил новороссийцев соблюдать меры безопасности и по возможности оставаться дома. Также Кондратьев поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, с утра в Новороссийске трижды предупреждали об угрозе атаки морских дронов ВСУ. Ранее глава Новороссийска сообщал об отражении атаки украинских безэкипажных катеров.

Добавим, согласно данным регионального оперштаба, угрозу атаки БПЛА объявили в Анапе.

Краснодар, Наталья Петрова

