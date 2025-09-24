До шести выросло число раненых после атаки ВСУ на Новороссийск, в городе введен режим ЧС

В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации после удара украинских беспилотников по центру города. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Он предупредил о сохраняющейся угрозе применения БПЛА и морских дронов ВСУ и попросил горожан соблюдать меры безопасности. Число пострадавших при атаке ВСУ выросло до шести человек, уточнил региональный оперштаб.

Все городские службы задействованы на месте происшествия. По словам градоначальника, развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб. Ведутся поиски возможных мест падения обломков беспилотников. «Возгорание кровли многоквартирного дома по улице Шевченко локализовано, проводятся мероприятия по его устранению. Сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки», – написал глава города в своем телеграм-канале.

Кравченко добавил, что после снятия угрозы атаки БПЛА рабочие группы начнут поквартирные обходы для формирования плана восстановительных работ по каждому адресу, где есть повреждения.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, число пострадавших в результате атаки ВСУ на Новороссийск достигло шести человек, из них один ребенок. Ранее сообщалось о двух погибших и трех раненых. Все пострадавшие доставлены в больницу, трое из них в тяжелом состоянии, у остальных травмы средней тяжести.

«Из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, включая гостиницу «Новороссийск». В одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание. Также повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью», – уточнили в оперштабе.

Новороссийск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube