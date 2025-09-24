В Сочи включены сирены тревоги из-за атаки безэкипажных морских катеров ВСУ

В Сочи включили сирены с предупреждением угрозы атаки безэкипажных морских катеров ВСУ. Об этом сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.

«Работают системы отражения атаки», – предупредил мэр.

По его словам, все службы находятся в состоянии максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб.

«Если вы живете или работаете у береговой линии, оставайтесь в глухом помещении без остекления. Если вы на улице рядом с набережными, срочно проследуйте в безопасное укрытие. Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет спокойной», – рекомендовал Прошунин.

Ранее стало известно об эвакуации отдыхающих с пляжей. В аэропорту Сочи введены временные ограничения на полеты.

Сочи, Анастасия Смирнова

