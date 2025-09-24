С пляжей Сочи и Геленджика эвакуируют отдыхающих из-за угрозы атаки ВСУ

В Сочи проводится эвакуация людей с пляжей. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. Градоначальник назвал такое решение превентивной мерой, принятой городским оперативным штабом из-за атак ВСУ на Краснодарский край с использованием морских дронов в акватории Черного моря.

«В данную минуту ситуация на территории курорта штатная. В случае реальной угрозы во всех районах включатся системы оповещения», – написал Прошунин в своем телеграм-канале. Он призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие.

Местные паблики до этого сообщали о проводимой эвакуации с пляжей «Ривьера», «Альбатрос», «Маяк» и «Красный Штурм». Очевидцы сообщают, что предупреждения звучали также в Дагомысе и Вардане.

Ранее в Геленджике и Туапсе объявили опасность атаки безэкипажных катеров ВСУ. В Геленджике жителей и гостей города попросили покинуть пляжи и набережную. Власти Туапсинского муниципального округа рекомендовали гражданам покинуть прибрежную полосу.

Обновлено. В Сочи и Сириусе объявлена угроза удара украинских морских дронов. Глава Сочи Андрей Прошунин призвал жителей и гостей города покинуть набережную и пляжи. С аналогичным призывом выступил глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин. «Прошу всех покинуть территорию пляжей и укрыться в безопасном месте», – написал он в своем тг-канале.

Сочи, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube