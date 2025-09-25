55 украинских БПЛА сбито над регионами России за ночь

Силы противоздушной обороны в период с 23:00 мск 24 среды до 7:00 четверга ликвидировали 45 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, БПЛА были нейтрализованы над Ростовской областью, Краснодарским краем и Крымом.

«Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – уточнило Минобороны.

В Ростовской области атаку дронов отразили в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском сельском районе, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его данным, пострадавших и последствий на земле нет.

