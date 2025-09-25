На Кубани из-за атаки БПЛА произошел пожар на предприятии

В Белореченском районе Краснодарского края в результате падения обломков украинских беспилотников вспыхнул пожар на территории крупного предприятия, сообщает региональный оперативный штаб. Площадь возгорания составила 50 «квадратов», огонь уже потушили.

Около 140 сотрудников предприятия были эвакуированы. Пострадавших в результате происшествия нет, уточнили в оперштабе. На месте работают специальные и экстренные службы.

Напомним, по данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь средства ПВО сбили 55 украинских БПЛА над Ростовской областью, Краснодарским краем, Крымом, а также над Черным и Азовским морями.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

