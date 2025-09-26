Над Россией сбили 55 украинских БПЛА. Пожар вспыхнул на НПЗ на Кубани из-за атаки дронов

Силы противоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 55 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России, сообщает Минобороны России. Падение обломков БПЛА привело к пожару на нефтеперарабатывающем заводе в Краснодарском крае. В Ростове-на-Дону при отражении атаки дронов повреждены магазин и несколько припаркованных автомобилей. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

По данным военного ведомства, 20 дронов сбили над Азовским морем, по 14 – над Ростовской областью и Крымом, три – над Краснодарским краем. Также по одному беспилотнику ликвидировали над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.

На Кубани из-за падения обломков БПЛА на одну из установок Афипского нефтеперерабатывающего завода возник пожар, сообщает региональный оперативный штаб. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, никто не пострадал. Пожарные оперативно потушили огонь. На месте работают оперативные службы.

Кроме того, в Темрюкском районе были обнаружены обломки беспилотника. Они упали на одной из улиц станицы Голубицкой. По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

В Ростовской области атаку дронов отразили в областном центре, Таганроге и еще четырех районах региона – Азовском, Матвеево-Курганском, Мясниковском и Миллеровском. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его данным, никто не пострадал.

В Ростове-на-Дону повреждение получили фасад и остекление магазина на улице Доватора, а также несколько автомобилей на парковке, уточнил глава региона. В Азовском районе на окраине хутора Лагутник загорелась трава, пожар оперативно ликвидировали, добавил он.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений.

