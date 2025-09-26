Под Смоленском после ДТП сошел с рельсов поезд с бензином, начался пожар

В Смоленской области фура столкнулась с грузовым поездом на железнодорожном переезде. В результате инцидента с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином, после чего вспыхнул пожар. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги. Пострадали машинист и помощник машиниста. Движение поездов приостановлено.

«Сегодня в 7:26 между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», – сообщили в МЖД.

По предварительным данным, в результате происшествия с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза. Машинист и помощник машиниста получили травмы средней тяжести, обоих доставили в больницу.

На место ЧП направлены три пожарных и четыре восстановительных поезда. Движение поездов на этом участке приостановлено.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что пожарные тушат шесть вагонов с горючими материалами после столкновения грузовика и товарного поезда в районе станции Рыжиково в Смоленской области. В ликвидации последствий ДТП задействованы более 40 специалистов и 10 единиц техники.

