В Белгородской области при атаках дронов ВСУ ранены три мирных жителя

В Шебекинском районе Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его данным, в поселке Маслова Пристань дрон ударил по коммерческому объекту. Ранения получили двое мужчин, их доставили в Шебекинскую ЦРБ. Также повреждения получили два легковых автомобиля и оборудование коммерческого объекта.

Кроме того, еще один мужчина пострадал в хуторе Ржавец при атаке вражеского БПЛА на коммерческий объект, добавил Гладков. Медицинскую помощь ему оказали на месте, от госпитализации он отказался.

«У коммерческого объекта разрушен навес. Также осколками посечен мимо проезжавший легковой автомобиль. Кроме того, от детонации загорелась сухая трава – пожарные расчеты занимаются ликвидацией очага возгорания», – уточнил губернатор.

Белгород, Наталья Петрова

