Суббота, 27 сентября 2025, 08:38 мск

Средства ПВО за ночь сбили 55 украинских дронов

За прошедшую ночь силы противоздушной обороны сбили 55 украинских беспилотников самолетного типа над семью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Большинство дронов было сбито над территорией Ростовской области – 27. Восемь БПЛА нейтрализовано над Брянской областью, по шесть – над Астраханской и Воронежской областями. Еще пять дронов перехвачено над Волгоградской областью, два – над Курской и один над Белгородской областями.

Ростовский губернатор Юрий Слюсарь сообщал, что массированную атаку беспилотников российские военные отразили по северу региона. По его данным, дроны уничтожены и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах. В Тарасовском районе обломки БПЛА вызвали пожар на оборудовании газораспределительной станции. Возгорание оперативно ликвидировали, ведутся ремонтные работы, уточнил Слюсарь, добавив, что пострадавших нет. В Кашарском районе загорелась трава между населенными пунктами, огонь оперативно потушили.

В Волгограде в результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе повреждены два нестационарных торговых объекта, никто не пострадал, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

В Брянской области дроны ВСУ атаковали город Стародуб. Один из БПЛА повредил кровлю многоквартирного дома, второй беспилотник упал рядом с жилым домом. Жителей дома эвакуировали, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Москва, Наталья Петрова

