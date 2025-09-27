Украинские БПЛА ударили по нефтеперекачивающей станции в Чувашии

Украинские беспилотники утром 27 сентября атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев.
Под удар попал объект возле поселка Конар Цивильского округа. По информации Николаева, никто не пострадал, угрозы для населения нет.
«Причинен незначительный ущерб», – уточнил глава республики, добавив, что работа нефтеперакачивающей станции приостановлена.
Ситуация находится под полным контролем, принимаются все необходимые меры для безопасности региона и жителей, подчеркнул Николаев.
По данным Минобороны, ночью силы ПВО уничтожили 55 дронов ВСУ над регионами России.
Чебоксары, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»