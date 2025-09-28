ПВО за ночь уничтожила над Россией 41 дрон ВСУ

За минувшую ночь средства противоздушной обороны сбили 41 украинский беспилотник самолетного типа над восемью регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 12 дронов уничтожили над Курской областью, 10 – над Брянской, 8 – над Белгородской, четыре – над Тульской областями. Кроме того, три БПЛА нейтрализовали над Ярославской областью, два – над Ростовской и по одному – над Новгородской и Самарской областями.

Главы Брянской, Тульской и Ростовской областей заявили об отсутствии пострадавших и разрушений на земле.

Ярославский губернатор Михаил Евраев сообщил об отражении атаки украинских БПЛА на подлете к Ярославлю. «В результате незначительно повреждена кровля индивидуального жилого дома, пострадавших нет», – написал он в своем телеграмм-канале. Последствия атаки устраняются, собственникам будет оказана помощь в восстановлении имущества, добавил глава региона.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube