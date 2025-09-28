Шесть жителей Белгородской области ранены в результате ударов ВСУ

Два украинских беспилотника ночью атаковали производственное предприятие в городе Шебекино Белгородской области. Ранения получили три сотрудника, их госпитализировали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, спины, плеча и руки, а также женщину с осколочными ранениями руки и головы бригады скорой доставили в городскую больницу №2 Белгорода. У третьей пострадавшей – ранение глаза и осколочное ранение грудной клетки. Ее доставили в областную клиническую больницу», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Добавим, вечером 27 сентября ракетному обстрелу со стороны ВСУ подвергся Белгород, пострадали три человека. «16-летний юноша и женщина в момент ракетного удара находились на улице, еще одна женщина – в МКД. По предварительной информации, у всех пострадавших баротравмы», – уточнил Гладков. Пострадавшие доставлены в больницы.

Кроме того, по данным губернатора, в результате ракетного удара в многоквартирном доме выбиты окна на двух этажах, повреждено остекление в коммерческом объекте, осколками посечены 10 автомобилей.

Белгород, Наталья Петрова

