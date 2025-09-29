российское информационное агентство 18+

За ночь над регионами России сбили 84 украинских БПЛА

Средства противоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 84 украинских беспилотника самолетного типа над восемью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, в период с 23:00 мск 28 сентября до 07:00 29 сентября силы ПВО ликвидировали 78 украинских БПЛА. Так, 24 дрона нейтрализовано над Брянской областью, 21 – над Белгородской, по девять – над Воронежской и Смоленской, семь – над Калужской областями. Еще четыре беспилотника сбито над Московским регионом, три – над Орловской и один над Курской областями.

«Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 84 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении Минобороны.

В Воронежской области при отражении ночной атаки ВСУ в одном из муниципалитетов поврежден частный дом: у него выбито окно, посечены кровля и стены, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Калужской, Брянской, Смоленской областях, по данным властей, обошлось без пострадавших и последствий на земле.

