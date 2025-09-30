ВСУ массированно атаковали пять регионов РФ: военные сбили 81 дрон

Минувшей ночью российские военные отразили массированную атаку украинских беспилотников самолетного типа на пять регионов России. Об этом сообщило Минобороны РФ. Средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 81 вражеский дрон.

По данным ведомства, 26 БПЛА сбито над Воронежской областью, 25 беспилотников нейтрализовано над Белгородской областью. Еще 12 БПЛА ликвидировано в Ростовской области, 11 – в Курской и семь – в Волгоградской областях.

В Светлоярском районе Волгоградской области после налета дронов нарушено электроснабжение трех населенных пунктов, на поврежденной ЛЭП работают ремонтные бригады, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. «По предварительной информации, повреждений строений и пострадавших нет», – уточнил он. Кроме того, в результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксированы два крупных возгорания травы, которые оперативно ликвидированы пожарными, добавил Бочаров.

В Ростовской области атака беспилотников отражена в пяти районах – Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Чертковском районе загорелась трава, возгорание оперативно потушили. В лесничестве в Тарасовском районе возникло два очага низового пожара. Оба к утру локализованы, никто не пострадал, уточнил глава региона.

В Воронежской области, по данным главы региона Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет.

Москва, Наталья Петрова

