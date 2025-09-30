В Москве школьница отдала мошенникам более 10 миллионов рублей

В Москве задержали подозреваемого в крупном телефонном мошенничестве. Школьница передала аферистам более 10 миллионов рублей, чтобы спасти родителей от «уголовного преследования». Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

В полицию обратилась 45-летняя москвичка. Ее несовершеннолетней дочери позвонили неизвестные и представились работниками различных государственных органов. «Под предлогом декларирования денежных средств и спасения родителей от уголовного преследования злоумышленники убедили подростка собрать имеющиеся дома сбережения, в том числе в иностранной валюте, ювелирные украшения и передать их курьеру», – говорится в сообщении.

Общий ущерб составил более 10 миллионов рублей. Правоохранители задержали курьера мошенников. Им оказался 32-летний житель Санкт-Петербурга. Полученные от школьницы деньги вместе с вырученными от сдачи в ломбард украшений он перевел на криптокошелек кураторов, отметили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Задержанный заключен под стражу.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют фигуранта на совершение аналогичных эпизодов противоправной деятельности. Также устанавливаются личности организаторов преступления и соучастников подозреваемого.

Москва, Наталья Петрова

