Кровавая расправа подчиненного: в Москве сотрудник Сбера зарезал свою начальницу

В Москве сотрудник отделения банка напал с ножом на свою начальницу. Женщина получила ранение в шею и скончалась на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщают столичное управление Следственного комитета РФ и прокуратура Москвы.

Преступление было совершено в отделении филиала банка на улице Автозаводской. Напавший на сотрудницу банка обезврежен и задержан. В ближайшее время мужчину доставят в СК, где следователи допросят его.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным телеграм-канала «112», убийство произошло в отделении Сбера. Жертвой стала заместитель руководителя филиала банка, уточняет тг-канал Baza. По его информации, смертельные ранения женщине нанес уволенный подчиненный.

Позднее московская прокуратура сообщила, что 40-летний нападавший набросился с ножом на 39-летнюю замглавы филиала банка на почве личных неприязненных отношений. Расследование убийства находится на контроле в надзорном ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

