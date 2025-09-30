Пожизненный срок: ужесточен приговор несостоявшемуся отравителю военных летчиков на Кубани

Апелляционный военный суд ужесточил приговор уроженцу Мелитополя Егору Семенову за попытку отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков противовоздушной обороны в Краснодарском крае до пожизненного срока.

Напомним, в апреле 2025 года Южный окружной военный суд приговорил Семенова к 27 годам лишения свободы, признав его виновным по п. «а» ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ст. 275 УК РФ (государственная измена). Фигурант признал свою вину.

«Апелляционный военный суд рассмотрел представление прокуратуры Краснодарского края по уголовному делу в отношении уроженца города Мелитополя Егора Семенова. <…> Суд апелляционной инстанции удовлетворил представление прокуратуры, изменил приговор и назначил осужденному наказание в виде пожизненного лишения свободы», – сказано в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Согласно материалам дела, в начале 2023 года Семенов был завербован сотрудником спецслужб Украины. По заданию кураторов фигурант добавил токсичное вещество в спиртные напитки, после чего 20 октября 2023 года по его поручению курьер доставил алкоголь и торт в один из ресторанов города, где проходила встреча выпускников. Гости вечера не стали употреблять торт и алкоголь.

Смертельно опасные «подарки» были переданы правоохранителям, поскольку не удалось установить, от кого они поступили. При проведении экспертизы выяснилось, что торт и алкоголь отравлены. За отравление летчиков Семенову обещали 400 тысяч рублей, но деньги он так и не получил.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

