Вторник, 30 сентября 2025, 20:42 мск

Суд в Москве приговорил оперную певицу-иноагента Максакову* к 4,5 годам колонии

Пресненский суд Москвы вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс*, которая признана в России иностранным агентом. Артистка обвинялась в публичных призывах к деятельности против безопасности России и в нарушении порядка деятельности иноагента.

Согласно решению суда, певица после задержания в России или экстрадиции на родину будет отправлена в колонию общего режима на 4,5 года, уточняет РИА «Новости». В настоящее время она объявлена в международный уголовный розыск.

*физическое лицо, признанное в России иноагентом

Москва, Анастасия Смирнова

