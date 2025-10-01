Средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников за ночь

Система противовоздушной обороны перехватила за ночь 20 украинских дронов над территорией четырех регионов России. Из-за падения обломков случилось несколько пожаров, зафиксировано отключение электроснабжения. По предварительным данным, пострадавших нет.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Минобороны РФ.

По восемь БПЛА сбили над территориями Белгородской и Ростовской областей, три – над Саратовской областью, один – над Воронежской.

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, дроны перехвачены в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районе. «Из-за падения БПЛА на территории промобъекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания и трава в поле. Огонь потушили прибывшие дежурные расчеты. Люди не пострадали», – отметил глава региона.

Кроме того, были обесточены несколько населенных пунктов Верхнедонского и Шолоховского района. Энергоснабжение оперативно восстановлено по резервной схеме.

В Воронежской области обломками дрона незначительно посечена стена промышленного строения. «Пострадавших нет», – написал в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Ночью в аэропортах Волгограда и Саратова вводились временные ограничения на прием и вылет самолетов. К утру воздушные гавани работают в штатном режиме.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube