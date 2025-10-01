В Ярославской области тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Ярославской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Сообщение о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода поступило на пульт дежурного регионального ГУ МЧС 1 октября в 6 часов 28 минут. На место выехали 65 сотрудников и 14 единиц техники.

«Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано. Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар носит техногенный характер», – сообщил Евраев.

Информации о пострадавших не поступало.

Ярославль, Зоя Осколкова

