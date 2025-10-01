Для питания ЗАЭС задействовали резервные дизель-генераторы

На Запорожской атомной станции задействовали часть автономных источников питания для электроснабжения. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

С 23 сентября ЗАЭС отключена от внешних источников из-за атак ВСУ, тогда прекратилось снабжение по высоковольтной линии электропередачи 750 кВ «Днепровская». Резервная линия ЗАЭС «Ферросплавная -1» была отключена 7 мая.

Питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. По словам Яшиной, задействована лишь часть из имеющихся агрегатов, так как необходимости в полном их использовании нет.

«На станции присутствуют достаточные запасы топлива и запчастей для поддержания генераторов в рабочем состоянии. Все оборудование функционирует в штатном режиме», – подчеркнула директор по коммуникациям станции.

Запорожье, Зоя Осколкова

