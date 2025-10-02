Ночью средства ПВО перехватили 85 украинских дронов

Минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила 85 вражеских дронов над территорией семи регионов России. По предварительным данным, пострадавших нет. На местах падения обломков работают экстренные службы.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны.

38 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, 13 – над Республикой Крым, 11 – над Белгородской областью, 10 – над Саратовской, семь – над Ростовской, четыре – над Волгоградской, два – над Пензенской.

Как сообщили главы подвергшихся ночному налету регионов, пострадавших нет. В Воронежской области повреждения получили два частных дома: по одному адресу выбиты окна и дверь, в другом домовладении повреждены хозпостройки и автомобиль. В Новониколаевском районе Волгоградской области загорелась сухая растительность, пожар быстро потушили. В р.п. Елань повреждены частный дом и прилегающие хозпостройки.

Ночью вводились временные ограничения в аэропортах Волгограда, Астрахани и Саратова.

Москва, Зоя Осколкова

