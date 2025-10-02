В Красноярском крае во время похода в горы пропала семья с маленьким ребенком

В Красноярском крае во время похода на гору Буратинка пропала семья с ребенком.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе МВД РФ по Красноярскому краю, поиски ведутся в Партизанском районе. Как сообщает полиция, 28 сентября 64-летний мужчина, 48-летняя женщина и пятилетний ребенок пошли в поход по маршруту в направлении горы Буратинка, и пропали со связи.

В поисках задействованы более 50 человек, в том числе 6 сотрудников полиции, 3 спасателя КГКУ «Спасатель», волонтёры и местные жители. Для обнаружения пропавших применяются беспилотные летательные аппараты, пояснили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

