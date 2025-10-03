За ночь над Россией уничтожили 20 беспилотников ВСУ

Силы противоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 9 дронов нейтрализовано над акваторией Черного моря, четыре – над Воронежской областью, по три – над Белгородской областью и Крымом и один – над Курской областью.

Воронежский губернатор сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений.

Ночью атаку БПЛА отразили в Новороссийске, сообщал глава города Андрей Кравченко.

Ограничения на полеты в целях безопасности вводились в аэропортах Сочи и Геленджика. Воздушные гавани возобновили работу около 5:37 мск, сообщили в Росавиации. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.

