Депутат ДНР попалась на хищениях при возведении фортификаций в Курской области

Заключенной под стражу в Москве депутату Народного совета ДНР Татьяне Бондаренко вменяется в вину обналичивание и присвоение бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в Курской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Народной избраннице предъявлено обвинение в присвоении денег в особо крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и в незаконной банковской деятельности организованной группой с извлечением особо крупного дохода (ч. 2 ст. 172 УК РФ).

По версии следствия, Бондаренко также обналичивала деньги для бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, который также является фигурантом дела о хищениях при строительстве фортификаций, известных как «зубы дракона».

Бондаренко обналичивала деньги для бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, который также является фигурантом дела о хищениях при строительстве сооружений, известных как «зубы дракона». По словам собеседника агентства, депутат обналичивала деньги за комиссию в 14-15% от запрашиваемой суммы. Помогал ей в этом сожитель Максим Щетинин.

Васильев обратился к Бондаренко в конце 2022 года, когда на расчетный счет ООО «Сиеми» поступила первая часть аванса за возведение взводных опорных пунктов. Он хотел обналичить несколько десятков миллионов рублей, позже депутат передала ему нужную сумму обналиченных средств. В дальнейшем фигурант еще несколько раз обращался к услугам Бондаренко, отмечается в публикации.

Накануне Басманный суд Москвы санкционировал арест Бондаренко на 1 месяц 25 суток, удовлетворив ходатайство следователя, сообщал официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы. Уголовное дело в отношении депутата расследует центральный аппарат СК РФ.

Москва, Наталья Петрова

