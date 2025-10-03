СК привлек к ответственности более 1000 иностранных наемников ВСУ

Следственный комитет России заочно привлек к уголовной ответственности более 1000 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины.

«На данный момент заочно привлечены 1004 иностранных гражданина. Уже завершено расследование 185 уголовных дел в отношении наемников, по 145 – состоялись обвинительные приговоры», – говорится в сообщении СК РФ.

Как отметили в ведомстве, за последние две недели завершено расследование в отношении наемников из Финляндии, Швеции, Бразилии, Великобритании, Испании и других стран. Так, закончено расследование в отношении гражданина Швеции, бывшего военнослужащего шведской армии Нильса Далгрена, воевавшего на стороне ВСУ и обучавшего других наемников минно-взрывному делу. Далгрен объявлен в международный розыск. Кроме того, в международный розыск объявлен подданный Испании Арроба Мордильо, который с 2022 года воюет на стороне вооруженных формирований Украины.

Информация об этом была озвучена на оперативном совещании штаба по расследованию преступлений, совершенных ВСУ в отношении мирного населения и российских военнослужащих, которое провел в Донецке глава СКР Александр Бастрыкин.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube