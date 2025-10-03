Женщина погибла при ударе ВСУ по дому в Белгородской области

В результате атаки ВСУ по городу Шебекино Белгородской области погибла мирная жительница – боеприпас попал в частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграмм-канале.

По его данным, женщина скончалась на месте. После обрушения кровли во дворе дома загорелись ее части. Пожарные потушили огонь. Кроме того, повреждены окна и хозяйственная постройка.

Также город атаковали дроны. В результате взрыва одного из них повреждено остекление коммерческого объекта и пяти квартир в многоквартирном доме. Кроме того, зафиксированы повреждения грузового и двух легковых автомобилей. В результате удара второго FPV-дрона повреждена линия электропередачи.

Белгород, Наталья Петрова

