Женщина погибла при ударе ВСУ по дому в Белгородской области

В результате атаки ВСУ по городу Шебекино Белгородской области погибла мирная жительница – боеприпас попал в частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграмм-канале.
По его данным, женщина скончалась на месте. После обрушения кровли во дворе дома загорелись ее части. Пожарные потушили огонь. Кроме того, повреждены окна и хозяйственная постройка.
Также город атаковали дроны. В результате взрыва одного из них повреждено остекление коммерческого объекта и пяти квартир в многоквартирном доме. Кроме того, зафиксированы повреждения грузового и двух легковых автомобилей. В результате удара второго FPV-дрона повреждена линия электропередачи.
Белгород, Наталья Петрова
