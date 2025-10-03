российское информационное агентство 18+

МАК подтвердил гибель обоих пилотов Ан-2 в Красноярском крае

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подтвердил гибель обоих членов экипажа Ан-2, потерпевшего сегодня крушение в Красноярском крае.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что воздушное судно разбилось в районе поселка Танзыбей и разрушено.

Как сообщал «Новый День», Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшее гибель по неострожности двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). По предварительным данным ведомства, в момент крушения на борты были два члена экипажа.

Красноярск, Анастасия Смирнова

