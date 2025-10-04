Средства ПВО отразили масштабную ночную атаку: сбито 117 украинских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 117 украинских беспилотников над территорией 11 регионов России. По предварительным данным, пострадавших нет. На местах работают оперативные службы.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Минобороны РФ.

27 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 16 – над Волгоградской областью, по 15 – над Курской и Крымом, 11– над Ростовской областью, 10– над Воронежской, восемь дронов перехватили над территорией Белгородской области, шесть – над Ленинградской, четыре – над Калужской, по два – над Новгородской областью и акваторией Черного моря, один – над Смоленской.

В Ростовской области в результате атаки повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Пострадавших нет. Кроме того, от падения фрагментов беспилотника в Чертковском районе в поле загорелась трава, пожар ликвидирован на площади 600 квадратных метров.

В Волгоградской области из-за упавшего дрона также горит трава в Кумылженском районе, на месте работают пожарные. «Пострадавших нет», – сообщил глава региона Андрей Бочаров.

В Воронежской области в одном районе повреждена кровля и выбито несколько стекол в промышленном здании, в другом в частном домовладении посечена крыша хозпостройки. Никто не пострадал, отмечает губернатор Александр Гусев.

В Ленинградской области зафиксировано возгорание в Киришах. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что пожарным удалось быстро ликвидировать пожар в промзоне. По информации Роспотребнадзора, экологическая обстановка в норме, превышений по ПДК нет.

