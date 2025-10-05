российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 5 октября 2025, 09:52 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Система ПВО уничтожила за ночь 32 вражеских дрона

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 32 вражеских дрона над территориями восьми регионов России. По предварительным данным, пострадавших нет.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили в Минобороны России.

По 11 БПЛА сбили над территориями Белгородской и Воронежской областей, пять – над Нижегородской областью, по одному – над Брянской, Курской, Тульской, Тамбовской областями и Мордовией.

Как сообщили власти подвергшихся атаке регионов, пострадавших нет. В Воронежской области в одном из муниципалитетов при отражении атаки БПЛА загорелась пристройка к частному дому. «Пожар оперативно ликвидировали», – сообщил губернатор Александр Гусев.

На местах работают экстренные службы. Последствия ночной атаки уточняются.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Поволжье, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,