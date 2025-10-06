Над регионами России за ночь сбили 251 вражеский дрон

Российские силы противоздушной обороны прошедшей ночью отразили массированную атаку украинских беспилотников на регионы России. В общей сложности уничтожен 251 вражеский дрон самолетного типа над 16 регионами Центральной России и юга страны, а также над Черным и Азовским морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Из них, по данным ведомства, 40 БПЛА нейтрализовано над Крымом, 34 – над Курской областью, 30 – над Белгородской, 20 – над Нижегородской, 17 – над Воронежской областями. Еще 11 беспилотников ликвидировано в Краснодарском крае, по восемь – в Брянской и Тульской областями, четыре – в Рязанской области. Кроме того, по два дрона сбили над Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областями. По одному БПЛА перехватили в Липецкой области и в Московском регионе.

Помимо этого, 62 беспилотника уничтожили над акваторией Черного моря, пять – над Азовским морем.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранним утром сообщал о сбитии одного БПЛА на подлете к столице. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Воронежской области в одном из районов в результате падения обломков дрона временно отключено от электросети одно домовладение, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его данным, пострадавших нет.

В Белгородской области в результате падения обломков сбитого БПЛА, по данным главы региона Вячеслава Гладкова, загорелись два помещения на территории одного из объектов в поселке Северный Белгородского района. Он уточнил, что очаги возгорания локализованы. Кроме того, повреждены окна в частном доме и легковой автомобиль.

Также Гладков сообщил, что без электроснабжения после атак ВСУ в регионе остаются около 5,4 тыс. жителей в 24 населенных пунктах. «Это Белгород, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа», – написал он в своем телеграмм-канале. Восстановительные работы продолжаются. Губернатор ранее сообщал, что без света остались почти 40 тысяч жителей в семи муниципальных образованиях региона.

Власти Калужской, Тульской, Ивановской и Владимирской областей отчитались об отсутствии пострадавших и последствий на земле. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил лишь, что пострадавших нет, добавив, что на местах падения обломков работают оперативные и экстренные службы. Из других регионов комментариев по поводу ночных атак БПЛА не поступало.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube