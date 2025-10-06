В Нижегородской области при атаке дронов ВСУ пострадал один человек

Российские военные отразили ночную атаку 20 украинских беспилотников в районе промзоны в городе Дзержинске Нижегородской области. Есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин

«По предварительной информации, к сожалению, в результате падения обломков получил травму один человек. Угрозы жизни нет, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал он в своем телеграм-канале.

Также падение обломков БПЛА «привело к нескольким локальным возгораниям в частном секторе, которые оперативно ликвидированы», – добавил Никитин.

Кроме того, по его данным, повреждены стеклопакеты жилых домов и крыши одной автозаправки.

Губернатор подчеркнул, что ущерба промышленным объектам не причинено, добавив, что ликвидация последствий атаки продолжается.

Минобороны России ранее сообщило, что сегодня ночью силы ПВО уничтожили 251 украинский дрон над 16 российскими регионами.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

