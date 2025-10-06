При падении обломков БПЛА на территории Туапсинского НПЗ ранены два человека

В Туапсе Краснодарского края в результате ночной атаки украинских дронов пострадали два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По его данным, обломки БПЛА упали на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода.

«Произошло возгорание помещения охраны, которое оперативно ликвидировали. Ранения получили два человека, их госпитализировали», – говорится в сообщении оперштаба.

Кроме того, фрагменты БПЛА упали в селе Дедеркой на территорию частного дома. Вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали. Повреждены окна дома, обошлось без пострадавших.

Добавим, ночью угрозу атаки БПЛА объявляли в Новороссийске.

В аэропорту Сочи из-за вводившихся в ночь на понедельник ограничений на фоне атаки дронов на Краснодарский край задерживается вылет 26 рейсов, сообщается в телеграм-канале воздушной гавани. «Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию. Совместно с авиакомпаниями-партнерами мы прилагаем все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов. На текущий момент задержаны вылеты 26 рейсов», – сказано в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 6 октября силы ПВО уничтожили 251 украинский дрон над 16 российскими регионами. Из них 11 беспилотников были сбиты над Краснодарским краем.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube