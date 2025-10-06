российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 октября 2025, 15:21 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Подпольная майнинг-ферма стала причиной стрельбы возле школы в Дагестане

Причиной стрельбы возле школы в дагестанском селе Унцукуль стала подпольная майнинг-ферма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в энергетическом комплексе республики.

2 октября около одного из учебных учреждений в селе Унцукуль местные жители открыли стрельбу из травматического оружия. В результате пострадали три человека, они госпитализированы.

Выяснилось, что причиной конфликта стала нелегальная майнинг-ферма. На подпольном предприятии для добычи криптовалют использовали 58 аппаратов мощностью порядка 3,5 киловатт, что в сумме составило примерно 203 киловатта.

«По предварительным оценкам, объем незаконно израсходованной электроэнергии составил более 1,3 млн киловатт-час, а сумма ущерба – порядка 14 млн рублей», – сказал собеседник агентства.

Оборудование изъяли до выяснения обстоятельств.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Кавказ, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,