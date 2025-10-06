В центре Москвы мужчина с ножом напал на прохожих

В центре Москвы вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Два человека получили ранения, один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел на Старом Арбате у стены Виктора Цоя. «Предварительно установлено, что на улице Арбат фигурант в ходе конфликта с двумя гражданами нанес одному из них множественные удары ножом и причинил несколько порезов второму мужчине. Очевидец конфликта сообщил о случившемся в оперативные службы», – сообщили в столичном главке МВД.

Правоохранители задержали ранее судимого 49-летнего жителя Москвы, у него изъяли нож.

«Нарядом скорой медицинской помощи пострадавшие были госпитализированы. Согласно справке медиков, здоровью 30-летнего мужчины причинен тяжкий вред», – добавили в полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Нападавший заключен под стражу. Его мотивы устанавливаются.

Москва, Зоя Осколкова

