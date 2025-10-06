Один человек погиб и один ранен при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. В результате атаки погиб мужчина, еще один получил тяжелое ранение. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела погиб мужчина до прибытия бригады скорой помощи. Он погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела. Герой!», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что еще один мужчина в тяжелом состоянии доставляется в областную клиническую больницу с проникающим осколочным ранением легкого.

«В результате удара по объекту инфраструктуры в Белгороде на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством», – сообщил Гладков, добавив, что на месте работают все аварийные и оперативные службы.

Белгород, Наталья Петрова

